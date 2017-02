Polizei greift bei Familienstreitigkeiten in Trier-Ehrang ein - Mehrere Menschen verletzt

Polizei (Symbolbild). Foto: TV-Archiv Foto: Jens Büttner (dpa)

(Trier-Ehrang) Wegen eines Familienstreits in der Ehranger Straße in Trier-Ehrang gab es in der Nacht zum Dienstag, 21. Februar, einen größeren Polizeieinsatz. Mehrere Menschen, darunter auch Kinder einer Zuwandererfamilie wurden leicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an.