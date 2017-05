Polizei in der Region Trier blitzt neuerdings aus Anhänger (Video)

Im Inneren der neuen Anlage zur Geschwindigkeitskontrolle ist rechts das Blitzgerät und links das Laserradar zu sehen. Foto: Friedemann Vetter

(Trier) Bisher waren Radarkontrollen entweder stationär (Starenkasten) oder mobil (aus dem Auto, vom Stativ oder per Laserpistole). Neuerdings nutzt die Polizei im Land auch halbmobile Anlagen, die wie ein Anhänger am Einsatzort abgestellt werden können. So kann die Geschwindigkeit vor allem auf mehrspurigen Straßen rund um die Uhr überwacht werden.