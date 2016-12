Polizei in der Region verstärkt Präsenz auf Weihnachtsmärkten - Schweigeminute und Mahnwache in Trier

Standbetreiber Albrecht Thul auf dem Trierer Weihnachtsmarkt:

"Nach der ersten Erkenntnissen zum Tatgeschehen in Berlin hat die Trierer Polizei ihr Sicherheitskonzept, das schon bisher der abstrakt hohen Gefährdungslage Rechnung getragen hatte, noch einmal ausgeweitet", sagt Polizeisprecher Uwe Konz.Auf allen größeren Weihnachtsmärkten in der Region werde die Zahl der eingesetzten Polizeibeamtinnen und Beamten erhöht. Zudem würden, für die Weihnachtsmarktbesucher erkennbar, mehr uniformierte Streifen für Sicherheit auf den Weihnachtsmärkten sorgen. Auch die Zahl der Zivilstreifen werde erhöht, um verdeckt bei Gefahrensituationen schnell reagieren zu können."An den Zufahrten zum größten Weihnachtsmarkt der Region in Trier werden Polizeifahrzeuge postiert, an denen die Beamtinnen und Beamten selektiv Kontrollen durchführen", so Konz. Im Verdachtsfall würden die Polizeikräfte schon dort einschreiten und frühzeitig intervenieren.Die Polizei habe aber keine Erkenntnisse, dass eine höhere Gefährdung als in den vergangenen Tagen bestehe.Polizeipräsident Lothar Schömann: "Wir werden in Zusammenarbeit mit den kommunalen Verantwortungsträgern, den Feuerwehren, den Verantwortlichen der Weihnachtsmärkte und der Sicherheitsunternehmen alles in unserer Macht stehende tun, um größtmögliche Sicherheit auf den Weihnachtsmärkten und Veranstaltungen mit großem Publikumsinteresse zu gewährleisten!"Die Veranstalter des Trierer Weihnachtsmarktes stehen in Kontakt zur Polizei wegen erhöhter Sicherheitsmaßnahmen. Weihnachtsmarkt-Chefin Angela Bruch sagte volksfreund.de, dass der Markt wie geplant noch bis 22. Dezember fortgesetzt werde. „Wir lassen uns unsere Tradition nicht kaputt machen.“ Keiner der Standbetreiber habe den Wunsch geäußert, den Weihnachtsmarkt vorzeitig zu beenden, so Bruch.Auch der Weihnachtsmarkt von Bernkastel-Kues wird von der Polizei geschützt. An der Zufahrt zur Altstadt steht ein mit Maschinenpistole bewaffneter Polizist. Bewaffnete Polizisten patrouillieren durch die engen Straßen an den Ständen vorbei. Angst habe sie nicht, aber ein ungutes Gefühl, sagt Standbetreiberin Dana Bastgen.Auf dem Trierer Weihnachtsmarkt wird es heute Abend um 18 Uhr eine Schweigeminute wegen des Terroranschlags in Berlin geben. Ein Sprecher des Weihnachtsmarktes sagte volksfreund.de, dass man wegen der Sicherheitslage in Gespräch mit der Polizei stehe.Unter dem Motto "Solidarität statt Hass und Terrorismus" stand am Dienstagabend ab 17 Uhr eine Mahnwache auf dem Trierer Viehmarkt. Organisiert wurde sie von dem deutsch-syrischen Schriftsteller Omar Abouhamdan als Reaktion auf den Terroranschlag von Berlin: "Wir wollen heute angesichts der Opfer still für Berlin einstehen und ihrer gedenken." Veranstalter war der Verein Faose (Free Association of Syrian Expats, zu deutsch etwa: Freier Verband im Ausland lebender Syrer). Unterstützt wurde die Veranstaltung unter anderem von der AG Frieden und den Linken.Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat nach dem Anschlag in Berlin die Sicherheitsvorkehrungen für Weihnachtsmärkte erhöht. «Wir tun alles Menschenmögliche, um ein solches Attentat zu verhindern», sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Dienstag in Mainz. «Wir haben hier in Rheinland-Pfalz noch einmal (...) die Polizeipräsenz deutlich erhöht und werden alles dafür tun, dass wir sichere Weihnachtsmärkte und sichere Veranstaltungen in den nächsten Wochen und Monaten in Rheinland-Pfalz gewährleisten können.» Hundertprozentige Sicherheit gebe es aber nicht.Auch in Luxemburg haben die Sicherheitsbehörden beschlossen, die Sicherheit an „sensiblen Orten und Veranstaltungen" zu erhöhen. Das berichtet das Luxemburger Tageblatt. Auf den dortigen Weihnachtsmärkten sollen bewaffnete Polizisten patrouillieren. Laut Innenminister Etienne Schneider gibt es derzeit „keine Hinweise auf erhöhte Terrorgefahr in Luxemburg".Der Luxemburgische Großherzog hat in einem Telegramm an den Bundespräsidenten die Betroffenheit und das Mitgefühl des luxemburgischen Volkes ausgedrückt. „In dieser Stunde der Trauer eint uns unsere Solidarität für den Erhalt unserer gemeinsamen Werte“, schreibt Großherzog Henri.