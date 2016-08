Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Raub am Hauptbahnhof fest

Ausgang der Ermittlungen war ein Raubüberfall auf einen 28-jährigen Mann aus Luxemburg. Laut Polizei hatte das spätere Opfer seinen Zug verpasst und sich gegen 1.45 Uhr auf eine Bank am Bahnhofsvorplatz zum Schlafen gelegt. Dort sei der 28-Jährige von mehreren Männern angegriffen worden, die ihm das Portemonnaie geraubt hätten. Die Täter hätten das Opfer leicht im Gesicht und an den Armen verletzt.



Ermittlungen führten die Polizeibeamten zunächst zu einem 18-jährigen Marokkaner, der festgenommen wurde und inzwischen seit zwei Wochen in Untersuchungshaft sitzt. Er wird verdächtigt, an bis zu vier Raubüberfällen zwischen dem 5. und 9. August beteiligt gewesen zu sein, darunter auch am Überfall auf den 28-Jährigen am Hauptbahnhof (der TV berichtete).



Der am Donnerstag verhaftete 19-jährige Syrer könnte demnach ein Komplize des Marokkaners gewesen sein. Die Polizei prüft, ob der 19-Jährige zudem an weiteren Überfällen beteiligt gewesen sein könnte. cus