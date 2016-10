Polizei nimmt zwei mutmaßliche Drogendealer aus Trier fest

In seiner Wohnung haben die Polizeikräfte zunächst etwa 80 Gramm Cannabis, zwei LSD-Trips und weitere Betäubungsmittel gefunden, wie die Polizei mitteilt.



Während dieses Einsatzes sei es den Beamten gelungen, einen 18-jährigen Trierer festzunehmen, der am Dienstagmittag auf frischer Tat bei der Lieferung von Betäubungsmitteln an den 26-Jährigen überrascht wurde. Er sei gerade dabei gewesen, seine Ware abzuliefern, als die Beamten zugeschlagen hätten. Weitere Drogen hätten die Ermittler anschließend in der Wohnung des 18-Jährigen im Stadtgebiet Trier – insgesamt etwa 450 Gramm Marihuana-Blüten - gefunden.



Außerdem sei es im Zuge der Ermittlungen gelungen, auch dessen Zulieferer, einen 23-jährigen Mann aus Trier, festzustellen u nd festzunehmen. Bei der Duchsuchung seiner Wohnung hätten die Polizeibeamten umfangreiche Hinweise gefunden, die den dringenden Verdacht begründen, dass er in größerem Umfang mit Betäubungsmitteln Handel betrieben habe. Bei dem 23-jährigen Hauptdealer hätten die Beamten eine mittlere Menge von Haschisch und getrocknetem Marihuana, Bargeld in dreistelliger Höhe sowie verschiedene Betäubungsmittel- und Arznei-Pillen gefunden und diese sichergestellt.



Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei bestehe der dringende Verdacht, dass die 18- und 23-jährigen Dealer in den letzten Wochen mehrere Kilogramm Marihuana gewinnbringend in Umlauf gebracht haben. Beide Beschuldigte seien auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier dem Haftrichter vorgeführt worden, der Haftbefehl erlassen habe.