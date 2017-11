Polizei stellt Sicherheitskonzepte für die Weihnachtsmärkte der Region vor

Gemeinsam mit allen Sicherheitsverantwortlichen und Weihnachtsmarktbetreibern hat die Polizei Trier ein umfassendes Sicherheitskonzept entworfen, das am Montag vorgestellt wurde. Bisher würden keine konkreten Erkenntnisse zu möglichen Gefährdungen von Weihnachtsmärkten vorliegen, betonte der Leiter der Polizeidirektion Trier, Polizeidirektor Ralf Krämer. Die Polizei gehe jedoch unverändert von einer abstrakt hohen Gefahr von terroristischen Anschlägen aus und stelle sich mit ihrer Planung darauf ein.So werden in Trier Polizisten in Uniform und in Zivil unterwegs sein. Im Bereich der Liebfrauenkirche wird das Sicherheitsmobil der Polizei als Anlaufstelle für Bürger zur Verfügung stehen. Zudem werden Hauptmarkt und Domfreihof mittels Videotechnik überwacht. In enger Abstimmung mit den Verantwortlichen der Stadt Trier werden mehrere Zufahrten zum Weihnachtsmarktgelände mit teils speziell hierfür durch die Stadt angeschafften Betonbarrieren versperrt. Für die Feuerwehr und Rettungsdienste wichtige Zufahrten werden durch Kontrollstellen der Polizei und mobile Sperren gesichert.Die weiteren Weihnachtsmärkte im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Trier, zum Beispiel in Bernkastel-Kues und Traben-Trarbach, werden, den örtlichen Gegebenheiten und Erfordernissen jeweils angepasst, dem Trierer Konzept folgen. Eine Videoüberwachung wird es aber nur in Trier geben.