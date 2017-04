Polizei sucht Täter: 27-Jähriger in Trier mit Pfefferspray attackiert

Das 27-jährige Opfer war nach Angaben der Polizei gegen 4.50 Uhr in der Peter-Lambert-Straße unterwegs, als er von hinten angegriffen worden sei. Unvermittelt habe der Täter dem Geschädigten Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. In dem folgenden Gerangel habe der Unbekannte dem Überfallenen den Rucksack entrissen. Er sei erst zu Fuß zu einem bereitgestellten, älteren Fahrrad gelaufen und damit in unbekannter Richtung weggefahren.



Der Täter wird von der Polizei wie folgt beschrieben: ca. 180 cm großer, eher dünner und hellhäutiger Mann, der einen dunklen Kapuzenpulli trug. Während der Tat hatte er die Kapuze über der Kopf gezogen. Bei dem Flucht-Fahrrad soll es sich nicht um ein modernes, eher um ein einfaches helles Fahrrad gehandelt haben. Aufgrund der Beeinträchtigungen nach dem Pfeffersprayeinsatz konnte der Geschädigte keine detailliertere Täterbeschreibung abgeben.



Bei dem geraubten Rucksack handelte es sich um einen weinroten, klassischen Rucksack aus Stoff in gradliniger, rechteckiger Form. Darin befanden sich das Portemonnaie mit Personalpapieren sowie diverse persönliche Sachen des Geschädigten.



Zeugen, die Hinweise zur Tat, auf den Täter oder zum benutzten Fahrrad sowie der Beute machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Trier in Verbindung zu setzen. Tel. 0651/97792290