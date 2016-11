Polizei sucht Zeugen: Autofahrer fährt auf der Konrad-Adenauer-Brücke in Trier Zick-Zack-Kurs

Zu mehreren Verkehrsverstößen soll es laut Polizei Trier am Donnerstag gegen 17.50 Uhr auf der Konrad-Adenauer-Brücke in Trier in Fahrtrichtung Luxemburger Straße gekommen sein. Unter anderem sei ein Autofahrer über die gesamten drei Fahrspuren Zick-Zack gefahren.