Prostituierte von drei Männern in Trier ausgeraubt und leicht verletzt

Eine 41-jährige Frau ist in der Ruwer Straße am Samstag gegen 23 Uhr von drei Männern ausgeraubt und verletzt worden. In der Nähe der Eisenbahnbrücke hatte ein Mann die Frau angesprochen und war mit ihr auf das Gelände eines Autohauses gegangen. Zwei Begleiter des Mannes sind den beiden gefolgt und es ist zu einer Auseinandersetzung gekommen. Die Männer haben die Frau leicht an beiden Armen verletzt und einen geringen Geldbetrag gestohlen. Die Täter sind in Richtung Trier-Ruwer geflüchtet.



Die Männer sind nach Angaben der Polizei dunkelhäutig, klein, schmal und haben kurze, schwarze Haare. Einer der Täter ist laut Angaben rund 1,68 Meter groß und spricht Deutsch. Mit seinen Begleitern sprach er in einer anderen Sprache.



Zeugen werden gebeten sich bei der Kripo Trier unter der Telefonnummer 0651/97792254 oder 0651/97792290 zu melden.