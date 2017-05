Prozess zum Brand im Trierer Rathaus beginnt am Mittwochvormittag

Ein inzwischen 26-Jähriger und ein 16-Jähriger sollen laut Anklageschrift zwischen 2 und 3 Uhr ins Dienstgebäude der Stadtverwaltung am Augustinerhof eingestiegen sein und die Büros nach möglichem Diebesgut durchsucht haben. Dabei sei ihnen eingefallen, dass sie an mehreren Stellen Fingerabdrücke und weitere Spuren hinterlassen hatten. Deshalb hätten sie mit einem Feuerzeug an fünf Stellen Akten und Papiere in Brand gesteckt. Die alarmierte Feuerwehr habe den Brand zwar eingrenzen können , dennoch sei ein Sachschaden von 122.500 Euro entstanden. Die Täter sollen die gestohlenen Computermodems, Kabel und weiteres Diebesgut in ein Gebüsch am Parkhaus des Trierer Alleencenters geworfen haben.Gut eine Woche nach der Tat nahm die Polizei die beiden Verdächtigen fest.