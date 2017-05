Radfahrer liegt schwer verletzt auf Radweg bei Trierer Aulbrücke - Polizei sucht Zeugen

Nach Angaben der Polizei hatten Zeugen gegen 19.30 Uhr gemeldet, dass ein Radfahrer verletzt auf dem Radweg in der Nähe der Aulbrücke liege. Die Beamten fanden den bewusstlosen Mann und sein Rad rund 100 Meter von der Brücke entfernt auf dem Radweg. Er trug nach Polizeiangaben keinen Helm und musste mit schweren Kopfverletzungen in ein Trierer Krankenhaus gebracht werden.



Warum der 38-Jährige Trierer mit seinem Rad stürzte, ist noch nicht geklärt. Die Polizei hat Hinweise, dass Alkohol dabei eine Rolle gespielt haben könnte. Eine Blutprobe wurde angeordnet.



Zwar geht die Polizei von einem Unfall als Ursache für die Verletzungen des Mannes aus, wegen fehlender Zeugenaussagen ermittelt sie aber in alle Richtungen. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können, sich mit der Polizeiinspektion Trier, 0651/9779-3200, in Verbindung zu setzen.



Im Einsatz waren ein Notarzt, ein Rettungswagen der Berufsfeuerwehr Trier und die Polizeiinspektion Trier.