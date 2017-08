Radfahrerkontrolle eskaliert in Kürenzer Straße in Trier

Ein Fahrradfahrer hat unterwegs in der Trierer Bismarkstraße mit seinem Handy telefoniert, als er von einer Polizeistreife zum Anhalten aufgefordert wurde. Der 23-Jährige beschimpfte die Beamten daraufhin und fuhr unbeeindruckt weiter über den Parkplatz der Hauptpost in Richtung Moltke- und Kürenzer Straße.



Den Beamten gelang es schließlich, den Mann in der Kürenzer Straße zum Stehenbleiben zu bewegen. Sogleich beschimpfte er die Einsatzkräfte erneut, verweigerte eine Angabe seiner Personalien und versuchte zu fliehen.

Nach Belehrung über die Folgen äußerte der Mann seinen Unmut gegen die Kontrolle, blieb gänzlich uneinsichtig und wurde zunehmend aggressiv.



Der 23-Jährige versuchte einen der Polizisten anzugreifen. Mit vereinten Kräften gelang es den Beamten, ihn zu Boden zu bringen und ihn zu fixieren. Dieser zeigte sich zunächst kooperativ und durfte, um sich ausweisen zu können, aufstehen.



Statt sich auszuweisen, stieß er jedoch den Kontrollbeamten aggressiv gegen die Brust. Daraufhin wurde der Mann zu Boden gebracht und gefesselt. Hierbei wand er sich und trat unkontrolliert um sich. Keiner der Beamten wurde verletzt.



Den Einsatz beobachtete ein stark angetrunkener Passant. Auch dieser fing an die Beamten zu beschimpfen. Ihm wurde daraufhin ein Platzverweis erteilt, dem er erst widerwillig nachkam.



Der 23 jährige Radfahrer, der offensichtlich unter Betäubungsmittel stand, wurde zur Durchführung eines Drogentests mit zur Dienststelle genommen. Dieser Test reagierte positiv auf THC.



Nach Überprüfung der Personalien, wurde der 23-Jährige aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. Aufgrund seiner Uneinsichtigkeit im Zusammenhang mit den anfänglichen Ordnungswidrigkeiten erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen Widerstands und versuchter Körperverletzung.