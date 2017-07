Rauchwolke über Trier: LKW-Brand in der Gottbillstraße

Feuerwehr (Symbolfoto). Foto: Christian Brunker

(Trier) Ein LKW hat laut Feuerwehr auf einem Betriebsgelände in der Gottbillstraße in Trier in Flammen gestanden. Eine Gefahr für Menschen oder Bewohner habe nicht bestanden.