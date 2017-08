Rein in den roten Container und Karl Marx kommentieren

Ab Dienstag, 22. August, bis Freitag, 29. September, macht der Marxcontainer Station im Stadtmuseum Simeonstift Trier. Besucher des Museums haben dort die Möglichkeit, Fragen zu Karl Marx zu beantworten und ihre Gedanken in ein Mikrofon zu sprechen. Aus den gesammelten Gedanken und Kommentaren montiert Liquid Penguin Hörstücke, die im Rahmen der großen Landesausstellung "KARL MARX 1818 - 1883. LEBEN. WERK. ZEIT." im Rheinischen Landesmuseum Trier sowie im Stadtmuseum Simeonstift Trier zu hören sein werden. Darüber hinaus werden sie im Internet, im Radio und an Hörstationen in den QuattroPole-Städten präsentiert.Der knallrote Marxcontainer reist durch Trier und die QuattroPole-Städte Saarbrücken, Metz und Luxemburg. Hier werden Menschen eingeladen, sich mit der Gegenwart und den zentralen Marx’schen Themen Geld und Gesellschaft auseinanderzusetzen. In dem mobilen und begehbaren Stand werden Fragen gestellt wie "Was mögen Sie an unserer Gesellschaft?", "Was sind Sie wert?" oder "Was verbinden Sie mit Karl Marx?".Idee und Konzept zum Marxcontainer stammen von Katharina Bihler und Stefan Scheib, bekannt als Liquid Penguin, die Gestaltung des Containers übernahm Oliver Oppert. Um die Beschäftigung mit Karl Marx anlässlich des Jubiläums über die Stadt Trier hinaus zu fördern, wird das Projekt Marxcontainer vom Verein QuattroPole unterstützt.Weitere Informationen: