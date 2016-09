Rettungswagen und Auto stoßen in Trier zusammen - Ein Verletzter

Foto: Agentur Siko

(Trier) Ein leichtverletzter Autofahrer sowie zwei beschädigte Fahrzeuge, das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am späten Donnerstagabend am Martinsufer in Trier ereignet hat. Dabei stieß ein Auto mit dem einem Rettungswagen zusammen.