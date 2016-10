Rivalisierende Fußballfans liefern sich Schlägerei in Trierer Innenstadt

Wie die Polizei mitteilt, waren schätzungsweise 30 Personen an der gewalttätigen Auseinandersetzung beteiligt. Die Polizeibeamten konnten die Prügelei mithilfe weiterer Einsatzkräfte aus dem Präsidialbereich und der Bundespolizeiinspektion Trier beenden.



Ermittlungen zufolge trafen die Anhänger der beiden Vereine zufällig bei einem Konzert aufeinander und erkannten die Rivalen an ihrer Fanbekleidung.



Zwei Menschen wurden verletzt und in einem Trierer Krankenhaus ärztlich versorgt. Drei Personen der Frankfurter Hooliganszene wurden in Polizeigewahrsam genommen. Ein Großteil der Gruppe nahm die Flucht auf.



Zeugen sowie weitere Verletzte werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier unter Tel.: 0651/9779-3200 in Verbindung zu setzen.