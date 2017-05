Römische Wasserleitung ist ein Schwergewicht

Ein wirklicher Kraftakt war die Bergung einer römischen Abwasserleitung am Hotel Deutscher Hof. Am Freitag wurde versucht, das zunächst auf rund vier Tonnen Gewicht geschätzte Bauwerk mit einem Kran zu heben. Dann kam ein zweiter Kran hinzu, der aber auch scheiterte. Erst als am Nachmittag ein dritter Kran noch mit anhob, löste sich der Abwasserkanal aus dem historischen Boden. Am Ende hingen 13 Tonnen Gewicht an den beiden Auslegern der Kräne. Der Kanal wurde auf einem LKW zu den Stadtwerken Trier abtransportiert. TV-Foto: Friedemann Vetter Foto: Friedemann Vetter