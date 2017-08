Barley betonte die Erfolge der SPD in der großen Koalition, darunter den Mindestlohn, die Rente mit 63 oder die Ehe für alle. Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer verwies auf die SPD-Erfolge in der Koalition mit der Union. Sie kündigte an, dass die SPD im Fall eines Wahlsiegs auf Bundesebene 15 Milliarden Euro in die Bildung investieren werde.Als Hauptredner wird am frühen Abend Kanzlerkandidat Martin Schulz erwartet. Es ist der zweite große Auftritt des 61-Jährigen nach dem gestrigen Auftakt der großen Wahlkampftour in Bremen. Schon eine Stunde vor Beginn der Rede des Parteichefs haben sich bei brütenden Temperaturen über 1500 Zuhörer vor der Porta versammelt.