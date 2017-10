Wie die Trierer Polizei am Dienstag mitteilte, soll es auf der Hunsrückstraße am Montag gegen 18.30 Uhr zu teils gefährlichen Situationen gekommen sein. Nach Zeugenaussagen, soll ein dunkler SUV von Olewig in Fahrtrichtung Filsch in Trier-Irsch mehrfach in den Gegenverkehr gefahren sein, so dass andere Verkehrsteilnehmer abbremsen und auch ausweichen mussten. Die Polizei konnte den Autofahrer ermitteln und sucht nun Zeugen oder Geschädigte. Hinweise an die zuständige Polizeiinspektion Trier, 0651/9779-3200.