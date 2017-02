Schläge und Tritte vor dem Trierer Bahnhof - Prozess gegen gewalttätige Jugendliche geht weiter

Der 20-jährige M. stammt aus Damaskus und war 2014 über Algerien per Schlepperbande nach Deutschland gekommen. In der Trierer Aufnahmeeinrichtung an der Dasbachstraße wartete er bis zu seiner Inhaftierung im August 2016 auf seinen Asylstatus. Ihm werden verschiedene Übergriffe auf Passanten am Trierer Bahnhofsvorplatz vorgeworfen, wobei auch ein noch unbekannter zweiter Mann eine Rolle gespielt haben soll.Am jüngsten Sitzungstag beleuchtet die Kammer unter dem Vorsitzenden Richter Günter Köhler einen Vorfall, der sich im Dezember 2015 am Bahnhof zugetragen haben soll.Ein Zeuge, der die Polizei verständigt hatte, berichtet: "Ich bemerkte, dass auf der anderen Seite des Platzes drei Männer lautstark in Streit gerieten, der schnell zur Schlägerei eskalierte. Einer ging dabei zu Boden, und die anderen traten noch auf ihn ein."Von den Schlägern sei der eine dann in Richtung Reichsabtei davongelaufen, der andere mit einem Fahrrad über die Bahnhofstraße geflüchtet."M. wurde als einer der Verdächtigen ermittelt. Doch als die Polizei dem Zeugen vom Bahnhof eine Foto von M. vorlegte, war er sich nicht sicher. Anders nun im Gerichtssaal, wo der Zeuge den Angeklagten M. als einen der Täter sicher erkennen will. Und zu 99 Prozent, wie er sagt, erkenne er im Mitangeklagten S. auch den zweiten Mann.Am ersten Sitzungstag hatte M. den Vorfall zwar eingeräumt, die Sache aber so dargestellt, als seien er und sein (unbekannter) Kumpel Ali von dem Mann zuerst attackiert worden. Die Tatsache, dass der Überfallene, ein Schwarzafrikaner, anschließend Smartphone, 200 Euro und seine Ausweispapiere vermisste, lässt die Sache jedoch in einem anderen Licht erscheinen.Der Marokkaner S. ist 19 Jahre alt und stammt aus Fes, von wo er sich schon im Kindesalter abgesetzt hatte. Nach jahrelangen Zwischenstationen in Spanien und Frankreich war er schließlich in Trier gelandet. In der Jugendeinrichtung Don Bosco (Helenenberg) hatte er eine Metallbauerlehre begonnen und abgebrochen.Die Anklage legt ihm unter anderem Raub in der Neustraße am 6. August 2016 und eine Messerattacke im Palastgarten am 9. August zur Last. Bei dem Palastgarten-Vorfall hatte S. selbst große Schnittwunden erlitten, verursacht durch Schläge mit einer zerbrochenen Flasche. Zeugen fanden S. heftig blutend an der Aral-Tankstelle Weimarer Allee. Seine Angaben seien verworren und widersprüchlich gewesen, sagte ein Polizeibeamter.Wie sich herausstellte, hatte es zuvor im Palastgarten einen Kampf gegeben, bei dem S. den Gegner mit einem Messer attackierte, worauf der sich mit der Flasche wehrte.Später vermisste der "Flaschenkämpfer" seine Jacke, Handy, Bargeld und seinen Asylausweis. Ein unbekannter Begleiter von S. soll damit verschwunden sein. Die blutenden Kontrahenten landeten zunächst im Krankenhaus. Am Folgetag wanderte S. in Untersuchungshaft.Schließlich schildert ein Zeuge, wie er am Abend des 6. August vor seiner Haustür in der Neustraße von hinten in den Schwitzkasten genommen und gewürgt wurde. Anschließend vermisste der ausländische Arzt sein Smartphone, Geld und alle Ausweispapiere.Unter Tatverdacht steht S. Ihn identifizieren kann der Überfallene allerdings nicht.Die Verhandlung wird am Mittwoch, 22. Februar, 9 Uhr, fortgesetzt.