Schlägerei zwischen Hooligans in Trier - Polizei sucht Zeugen (Update/Video)

Vor dem Spiel zwischen Trier und Offenbach hatten sich nach Angaben der Polizei rund 25 Rowdys aus beiden Fanlagern gegen 12.25 Uhr im Bereich der Simeonstraße/ Höhe Porta Nigra eine Schlägerei geliefert. Polizeikräfte, die in unmittelbarer Nähe sicherheitshalber bereitstanden, hätten die Auseinandersetzung sofort unterbunden. Die flüchtenden Personen seien fast alle angehalten worden. Laut Polizei wurden 21 Personen bis zum Spielende in Gewahrsam genommen. Weiteren zehn Personen wurde nach Überprüfung und Durchsuchung ein großräumiger Platzverweis mit Stadionverbot erteilt. Anzeigen von verletzten Personen hätten bis zum Einsatzende nicht vorgelegen. Es wird wegen Landfriedensbruch ermittelt. Während des Spielverlaufs und nach dem Spiel sei es nicht zu weiteren besonderen Vorkommnissen gekommen. Ein Volksfreund-Reporter hat den Vorfall an der Porta Nigra im Video festgehalten.



Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0651/ 9779-3200 zu melden.