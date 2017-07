Schon wieder brennt ein Auto - Hoher Sachschaden in Trier-Nord

Vor Ort konnte die Polizei gegen 3 Uhr am Freitagmorgen noch keine Angaben zur Brandursache machen. Das Auto wurde zur weiteren Untersuchung zum kriminaltechnischen Dienst der Polizei abgeschleppt. Ob es sich um Brandstiftung handelt, ist nicht klar.Fakt ist: Die Feuerwehr rückte innerhalb von einer Woche zum dritten Mal wegen eines brennenden Autos aus. Diese Mal nach Trier–Nord in die Karl–Gruen-Straße. Bei Ankunft an der Einsatzstelle stand der Motorraum des Autos in Vollbrand. Das Feuer breitete sich schnell vom Motor bis ins Auto aus.Starker Rauch und die enorme Hitzebelastung beschädigten nach bisherigen Informationen die Hausfassade eines Mehrfamilienhauses. Ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude konnte durch den schnellen Eingriff der Feuerwehr verhindert werden.Dennoch entstand am Fahrzeug ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Fassade des Hauses brachen die Einsatzkräfte auf, da ein Schmorbrand ausgeschlossen werden musste. Hier entstand ein hoher Sachschaden am Gebäude.Am Sonntag und Montag brannten zwei Autos in Trier-Ehrang aus. Am Dienstag kam es zu einem Feuer im Tierheim Trier–Zewen . In allen drei Fällen handelt es sich, laut Polizei, um Brandstiftung.Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Trier I und die Kriminalpolizei Trier.