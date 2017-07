Schon wieder brennt ein Auto in Trier - Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Foto: Frank Goebel

(Trier) In der Trierer Levelingstraße hat am Montagabend ein VW Polo in Flammen gestanden. Außerdem fingen auch ein in der Nähe stehender Holzschuppen und die Wiese Feuer. Die Polizei ist vor Ort, um die Brandursache zu ermitteln. Erst am Sonntag hatte in Trier-Ehrang ein Auto gebrannt.