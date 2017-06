Schrott brennt im Trierer Hafen

Foto: Roland Morgen

(Trier-Ehrang) In einem metallverarbeitenden Betrieb im Trierer Hafen am Ostkai ist am Donnerstagmorgen ein Brand ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, auch für die Umwelt bestand nach Angaben von Polizei und Feuerwehr keine Gefahr.