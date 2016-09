Schülerin in Trier unsittlich berührt  Polizei sucht Zeugen

Eine 14-Jährige ist nach Auskunft der Polizei Trier am vergangenen Freitag angegangen worden. Die Schülerin sei gegen 10 Uhr an der Bushaltestelle in der Stresemannstraße ausgestiegen und Richtung Viehmarktplatz gegangen. Etwa in Höhe eines Bankinstitutes seien ihr zwei Männer entgegenkommen. Einer der beiden habe sie am Arm gefasst und „Komm mit“ gesagt. Der zweite Unbekannte habe sie in dieser Zeit am Gesäß gepackt. Die Jugendliche wehrte sich, was auch ein Mann gesehen haben muss. Er sei auf die Gruppe zugekommen und habe die unbekannten Männer angesprochen. Diese seien daraufhin weggegangen, teilte die Polizei am Montag mit.



Der Mann, der die 14-Jährige am Arm gepackt haben soll, sei Ende 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlank und von südländischem Aussehen. Er trug einen Dreitagebart, seine dunklen kurzen Haare waren mit einem sogenannten Undercut frisiert. Er hatte einen dunklen Teint und sprach gebrochenes Deutsch. Der Mann trug dunkle Jeans, einen dünnen schwarzen Pullover ohne Aufdruck.

Der zweite Mann war ebenfalls Ende 40 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er soll etwas kräftiger als der erste gewesen sein und ungepflegte längere schwarze Haare haben. Er trug eine blaue Jogginghose und ein weißes T-Shirt.



Die Polizei sucht Zeugen. Insbesondere von dem Mann, der der 14-Jährigen geholfen hat und möglicherweise Eifeler Dialekt sprach, erhofft sich die Polizei weitergehende Hinweise zu den Unbekannten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo in Trier zu melden unter Telefon 0651/9779-2222 oder -2290.