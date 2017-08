Schüsse in Trier-Süd? - Nächtliche Knallgeräusche verursachen Polizeieinsatz

Gleich drei Anrufe haben die Beamten der Polizeiinspektion Trier zwischen 0.30 und 0.40 Uhr von besorgten Bürgern erhalten. Die Anrufer glaubten, in Trier-Süd zwischen der Matthiasstraße und dem Pacelliufer Schüsse oder schussähnliche Knallgeräusche gehört zu haben.



Die Beamten der PI Trier nahmen die Mitteilungen ernst und suchten mit mehreren Streifen den vermeintlichen Tatort großräumig ab, kontaktierten die Mitteiler und befragten weitere Zeugen und Anwohner.



Konkrete Hinweise auf tatsächliche Schüsse in der Nacht oder deren Herkunft konnten sie dabei nicht erlangen. Auch die Suche nach Spuren eines privaten Feuerwerks, das von einigen Zeugen ins Spiel gebracht wurde, endeten ohne Ergebnis.



Gegen 1.30 Uhr gaben die Beamten dann Entwarnung, Anhaltspunkte für eine Straftat oder Geschädigte wurden nicht gefunden. Ob es sich bei den Knallgeräuschen tatsächlich um Schüsse gehandelt hat, bleibt ungeklärt.



Zeugen, die konkrete Angaben über Ursache und Herkunft der Geräusche machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier unter der Telefonnummer 0651 / 9779-3200 in Verbindung zu setzen.