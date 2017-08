Schuppen brennt in Trierer Hinterhof - Zwei Menschen verletzt

Ein Schuppen hat am Mittwoch gegen 11 Uhr in Trier in Flammen gestanden. Das Feuer entstand laut Polizei in einem Hinterhof in der Matthiasstraße.



Zum Brandherd konnte die Feuerwehr nur über die Albanastraße gelangen. Anwohner hatten bereits erste Löschversuche unternommen. Dadurch erlitten zwei Bewohner eine Rauchgasvergiftung. Einer der beiden wurde ins Krankenhaus gebracht.



Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Brandursache zu klären.



Im Einsatz waren die Polizeiinspektion und die Berufsfeuerwehr Trier.