Schutz vor Anschlägen - Die Vorboten des Trierer Weihnachtsmarkts

Insgesamt 18 dieser Säulen, die jeweils 2,2 Tonnen wiegen und zusätzlich beschwert werden können, sollen unerwünschten Verkehr fernhalten. Seit dem Anschlag mit einem gestohlenen LKW auf den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz am 19. Dezember 2016 gehört "schweres Gerät" zum Standardprogramm, wenn es darum geht, Großveranstaltungen zu sichern.



So waren in Trier an Karneval und beim Altstadtfest unter anderem städtische Streufahrzeuge als "Dschihadistenblocker" im Einsatz. Auf die Betonsäulen haben sich Stadt, Feuerwehr und Polizei in vielen Sicherheits- und Abstimmungsgesprächen verständigt. Sie sollen auch bei künftigen Großveranstaltungen für Sicherheit sorgen.



Die 38. Auflage des Trierer Weihnachtsmarkts dauert vom 27. November bis 22. Dezember.