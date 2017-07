Schwerer Motorradunfall bei Thörnich - Zeugen gesucht

Wie die Polizei mitteilt, war der 21-jähriger Motorradfahrer aus der Region am Freitagabend auf der L 48 in Richtung Thörnich unterwegs. Im Einmündungsbereich der L 48 / Zufahrt Golfplatz fuhr ein 78-jähriger Autofahrer vom Golfplatz auf die L 48 in Richtung Bekond auf.



Der 78-Jährige missachtete hierbei die Vorfahrt des Motorradfahrers, es kam zu einem Zusammenstoß, wodurch der Motorradfahrer stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Er wurde ins Krankenhaus gerbracht. Die Ermittlungen dauern an.



Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Schweich, unter Tel.: 06502/91570, zu melden.