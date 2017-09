Schwerer Verkehrsunfall in Trier - Auto stürzt ab - Mehrere Verletzte

Foto: Agentur Siko

(Trier) Am Donnerstagabend ist es gegen 20.24 Uhr zu einem Verkehrsunfall am „Verteiler Ost“ an den Kaiserthermen in Trier gekommen, bei dem ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge mehrere Menschen verletzt worden sind.