Schwerer Verkehrsunfall in der Weimarer Allee in Trier - Zwei Verletzte

(Trier) Auf der Fahrt Richtung Kaiserthermen/Südallee sind am Dienstag gegen 10.20 Uhr zwei Autos kollidiert. Eines der Autos überschlug sich und landete in der Böschung an den Kaiserthermen auf dem Dach. Zwei Menschen wurden dabei verletzt.