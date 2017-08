Schwerlasttransporte für rasenden Sozialwohnungsbau in Trier - Der TV war live vor Ort (Fotos)

Nacht für Nacht - außer am Wochenende - liefern bis zum 18. August jeweils zehn Schwerlast-LKW die fertigen Zimmer-Module an. Der LKW-Konvoi wird dabei von der Polizei vom Verteilerkreis Trier-Nord bis Mariahof durch die Stadt eskortiert.An der Baustelle werden die vier Meter breiten und acht Meter langen Zimmer-Module von einem Spezialkran nach strengem Ablaufplan von den LKW gehoben und sofort an ihren späteren Standort im Haus abgeladen. Monteure verschrauben und verschweißen dann die containerartigen Zimmer.Bereits in wenigen Tagen soll das Erdgeschoss fertig sein, der gesamte dreigeschossige Rohbau am 19. August stehen.