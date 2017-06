Sicherheitskonzept fürs Zurlaubener Heimatfest in Trier genehmigt

Eine der letzten großen Hürden fürs Zurlaubener Heimatfest ist genommen: Das Trierer Ordnungsamt hat das speziell für dieses Jahr geänderte Sicherheitskonzept abgenickt. Mit der Umsetzung des Konzepts "sind wir überzeugt, dass die Sicherheit für die Besucher absolut gewährleistet ist", erklärt Christian Reichert, Vorsitzender des gemeinsamen Festausschusses des Karnevalsvereins "Mr wieweln noch en Zalawen" und des Männergesangvereins Zurlauben, die das Heimatfest gemeinsam organisieren.



Die noch laufenden Bauarbeiten, durch die der Moseldamm gesichert und neu angelegt wird, schränken das Fest stark ein. Zusammen mit der Feuerwehr mussten die Organisatoren andere Fluchtwege als sonst ausweisen, für ausreichende Beleuchtung sorgen und die wegen der Bauarbeiten gesperrten Flächen absichern.



Zudem fällt das große, samstägliche Feuerwerk in diesem Jahr aus. "In erster Linie, um die Sicherheit auf dem Festgelände zu gewährleisten", sagt Reichert.



Auch, um Einfluss auf die Zahl der Besucher auf der reduzierten Veranstaltungsfläche nehmen zu können, wird es an den Pforten auf das Gelände Einlasskontrollen geben. Auf das Areal führen vier Zugänge: Aus östlicher und aus westlicher Richtung vom Rad- und Gehweg am Moselufer her. Vom Georg-Schmitt-Platz her an der Zufahrt zur Römerbrücke. Und von der Ascoli-Piceno-Straße beziehungsweise dem Parkplatz an der Bleichstraße aus (zwischen dem Paulaner Wirtshaus und Gigio’s Bistro).



"Wir bitten alle Besucher, keine größeren Taschen, Rucksäcke oder Behältnisse mitzubringen, um einen reibungslosen Ablauf am Einlass zu gewährleisten", betont Reichert, der der Stadtverwaltung explizit dankt: "Allen beteiligten Behörden, insbesondere dem Baudezernat, sprechen wir ein großes Lob für die Zusammenarbeit und das Entgegenkommen aus, ohne die das Fest nicht hätte stattfinden können."



Das genaue Festprogramm steht noch nicht fest. Der Fassanstich ist für Freitag, 7. Juli, 18 Uhr, geplant.

Die Schirmherrschaft - und damit die Ehre, das erste Fass Bier anzustechen - für das 62. Zurlaubener Heimatfest übernimmt Kulturdezernent Thomas Schmitt, der erst seit März im Amt ist. "Wir danken Herrn Schmitt sehr für sein Engagement für unser Fest", betont Reichert. Extra: KEINE EINSCHRÄNKUNG DES TERRASSENBETRIEBS Auch wenn der Blick von der Römerbrücke auf die noch unbepflanzten Flächen anderes vermuten lässt: Die Bauarbeiten am Moseldamm sind bereits seit längerem so weit abgeschlossen, dass die Gastroterrassen der anliegenden Restaurants, Bistros und Biergärten uneingeschränkt geöffnet haben und in Betrieb sind.