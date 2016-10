Die Veranstalter, die Drachenfreunde Trier 1999, erwarten bis zu 8000 Besucher. Und sie freuen sich, dass nach einem Jahr Pause am zweiten Oktoberwochenende wieder Drachen in allen möglichen Formen, Farben und Größen in die Lüfte steigen und zu bewundern sind. Mitmachen kann jeder, vom Kind bis zum Senior, aber auch Aktive, Clubs und Vereine. Los geht es jeweils um 10 Uhr.