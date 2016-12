Sieben Verletzte nach Wohnungsbrand in Trier-Kernscheid (Update)

Foto: Agentur Siko

(Trier) Am Samstagvormittag ist es in Trier zu einem Wohnungsbrand in der Straße Auf der Redoute gekommen. Ersten Informationen zufolge mussten mehrere Anwohner mit einer Drehleiter gerettet werden. Sieben Menschen sind nach Angaben der Feuerwehr verletzt worden, sechs davon sind in ein Krankenhaus gebracht worden.