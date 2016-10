Sondermüll an der Spitzmühle

Die Szene hat fast etwas Gespenstisches: Öd und leer erstreckt sich der Parkplatz Spitzmühle hinter einem hohen, stabilen Bauzaun. Direkt daneben zeugen Aberdutzende Fahrräder, die wohl die Schüler des angrenzenden Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums dort abgestellt haben, vom prallen Leben. Am gegenüberliegenden Rand des Parkplatzes, ebenfalls eingepfercht hinter festen Gittern: fünf große, grüne Container, abgedeckt mit schwarzer Folie.

Seit Wochen schon sind alle Grabungs-, Bau- und Aufräumarbeiten auf dem Gelände abgeschlossen. Eigentlich sollte der Parkplatz mit den knapp 100 Stellplätzen längst wieder Trierern, Touristen und den Besitzern der angrenzenden Kleingartenanlage zur Verfügung stehen. Doch noch bis mindestens Mitte November bleibt das Areal Sperrgebiet.

Denn der Erdaushub, der in den grünen Containern lagert, könnte möglicherweise mit Krankheitserregern durchsetzt sein – und muss als Sondermüll aufwendig entsorgt werden.



Das Problem: Die Stadt findet keine Verbrennungsanlage, die das Zeug annimmt. So habe die Müllverbrennungsanlage im nordrhein-westfälischen Herne habe einen Tag vor dem zugesagten Annahmetermin einen Rückzieher gemacht, erklärt der städtische Pressesprecher Ralf Frühauf auf TV-Anfrage. Zwar ist die Anlage auf stark kontaminierte Böden spezalisiert. „Aber nicht auf infektiösen Sondermüll“, erklärt Volker Lohmann, Geschäftsführer der Verbrennungsanlage. „Wir hatten den Auftrag erst angenommen, als Trier dann aber kurzfristig erklärte, der Erdaushub könne doch Milzbrandsporen enthalten, mussten wir ihr eine Absage erteilen.“

Die Stadt verhandelt nun mit anderen Entsorgern. Bislang sei allerdings noch kein Abnehmer gefunden worden, der den Erdaushub in absehbarer Zeit und zu einem „akzeptablen Entsorgungstarif“ entgegennehme, sagt Frühauf.

Der Erdaushub könnte hochinfektiöse Milzbrandsporen enthalten. Einen Beweis dafür gibt es zwar nicht – in allen 13, an verschiedenen Stellen entnommene Bodenproben, konnte der Erreger bei Laboruntersuchungen nicht gefunden werden (der TV berichtete mehrfach). „Aber weil auf dem Gelände ehemals eine Lederfabrik stand, die Tierhäute weiterverarbeitet hat, muss trotzdem mit einer Kontaminierung gerechnet werden“, erklärt Frühauf. Den Sondermüll woanders zwischenzulagern, bis eine entsprechende Verbrennungsanlage mit freien Kapazitäten gefunden ist, komme ebenfalls nicht infrage. „Die Container dürfen nur direkt zur Verbrennungsanlage oder zu einem zugelassenen Sondermüllzwischenlager transportiert werden.“

Auch die ART, der öffentliche Abfallspezialist in der Region Trier, habe eine solche Sonderzulassung nicht und kommt daher für eine Zwischenlagerung nicht infrage.



Wie lange das potenziell hochgiftige Material noch auf der Spitzmühle – zwischen Gymnasium und Kleingartenanlage – gehortet wird, sei noch unklar. „Wir können dazu zurzeit keine konkreten Aussagen treffen“, erklärt Frühauf.

Passanten verunsichert die Situation: „Da wird schon Gift drin sein, es will nur niemand zugeben“, mutmaßt ein Spaziergänger, der regelmäßig an der Spitzmühle vorbei kommt. Schließlich hätten die Männer weiße Schutzanzüge und Gesichtsmasken bei den Arbeiten auf dem Gelände getragen. „Das kann man jetzt da doch nicht einfach so in den Containern rumstehen lassen“, sagt der Mann. Die Stadt betont: „Es besteht keine Gefährdung für die Umwelt oder für Beteiligte außerhalb des abgesperrten Bereichs.“



Extra

Auf dem heutigen Parkplatz an der Spitzmühle stand ab dem späten 19. Jahrhundert bis in die 1960er eine Lederfabrik mit Gerberei. Weil Milzbrand meist Paarhufer (Rinder, Schweine, Schafe) befällt und Erregersporen der tödlichen Krankheit über Jahrzehnte infektiös bleiben, gilt der Erdaushub von ehemaligen Lederindustriestandorten generell als potenziell milzbrandkontaminiert. Bei einer entsprechenden Studie konnten in Deutschland in Einzelfällen auch noch über 40 Jahre nach Betriebsschließung virulente Milzbrandsporen nachgewiesen werden. Dass tatsächlich Menschen an Milzbrand erkrankt sind nach einem Kontakt mit entsprechenden Altlastmaterialien ist allerdings nicht bekannt (Quelle: Umweltbundesamt, Leitfaden Erkundung ehemaliger Gerbereistandorte).

Der Boden an der Spitzmühle war untersucht worden als möglicher Standort der neuen Feuerwehrhauptwache. Wegen der starken Kontamination, unter anderem mit als krebserregend geltenden polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK), wurde von dem Vorhaben abgesehen.