Sparkasse Trier erhöht Bilanzsumme und hat mit Niedrigzinsphase zu kämpfen

Die Jahresbilanz 2016 der Sparkasse Trier fällt zwiespältig aus. "Erstmals sind die Effekte des Niedrigzinsumfeldes spürbar", sagte Vorstandsvorsitzender Günther Passek und wagte einen Blick voraus: "Vor uns stehen Jahre extremer zinsbedingter Belastungen mit außergewöhnlichen Auswirkungen auf die Ertragslage der Sparkasse Trier."



2016 gelang es dem öffentlich-rechtlichen Kreditinstitut noch, maßgebliche Messzahlen auf konstantem Niveau zu halten. Die Einlagen von Kunden stiegen sogar um vier Prozent auf 3,09 Milliarden Euro. Beim Zinsüberschuss verlor die Sparkasse im Vergleich zum Vorjahr jedoch 5 Millionen Euro. Auch das Betriebsergebnis ist gesunken.



"Wir haben mit einer Reihe von kostensenkenden und ertragssteigernden Maßnahmen reagiert und werden dies fortsetzen", sagte Passek. Wie im Frühsommer 2016 angekündigt, schloss die Sparkasse Ende September 23 Filialen in Trier und Trier-Saarburg.



Zu betriebsbedingten Kündigungen kam es nicht. Zur Reduzierung der Mitarbeiterzahl (von 934 auf 920 im Jahr 2016) werde die "natürliche Fluktuation" genutzt.



Derzeit sei die Sparkasse in "aussichtsreichen Gesprächen", um einen neuen Standort für die angekündigte Zusammenlegung der beiden Geschäftsstellen in Trier-West und Trier-Euren zu finden. Filialschließungen seien darüber hinaus keine geplant.