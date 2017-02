Warum das Auto auf der A1 in das Wohnmobil gekracht ist, kann die Polizei nicht sagen. Nach bisherigen Angaben kam das Auto nach der Kollision von der Straße ab und landete in der Böschung. Der Autofahrer wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert. Seine Verletzungen waren so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb.



Das luxemburgische Ehepaar, dass im Wohnmobil unterwegs war, wurde leicht verletzt.



Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall total beschädigt.



Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr sind vor Ort. Die Autobahn ist voraussichtlich noch bis 22 Uhr gesperrt.

Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Föhren umgeleitet.