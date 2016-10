Nach Auskunft der Stadtwerke Trier dauert es länger. Bei der Behebung des Wasserrohrbruchs in der Aachener Straße ist festgestellt worden, dass der Schaden größer als ursprünglich angenommen ist. Die Arbeiten sind zwar am Dienstagmittag abgeschlossen worden. Laut Stadtwerken muss der Fahrbahnbelag noch austrocknen. Dies werde noch etwa einen Tag dauern. Daher bleibe die Fahrspur aus Pallien kommend und die Linksabbiegespur stadteinwärts auf die Römerbrücke weiterhin für den Verkehr gesperrt. Voraussichtlich am Mittwoch, 19. Oktober, soll die Straße gegen Abend wieder für den Verkehr freigegeben.