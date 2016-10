Spielen nicht nur auf dem Spielplatz: Kinder-Stadtpläne zeigen, wie junge Bewohner Trier sehen

Klara-Sofie Schirra (19) und Corinna Siefert (25) schieben ihre beiden gelben Postfahrräder die Agritiusstraße hinauf. Sie tragen auffällig gelbe T-Shirts, und auf den Gepäckträgern transportieren sie große gelbe Kisten mit der Aufschrift mobile Spielaktion. Überall, wo sie auf Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren stoßen, sprechen sie diese an und befragen sie nach ihren bevorzugten Plätzen zum Spielen. Dass das nicht immer auch ausgewiesene und offizielle Spielplätze sind, kommt den beiden Frauen dabei sehr gelegen.

Wichtige Bestandaufnahme

Geografin Corinna Siefert erklärt: "Wir machen eine Bestandsaufnahme aus Kindersicht. Die Befragung ist eine ernst zu nehmende politische Beteiligungsmöglichkeit, deshalb fragen wir nur Kinder, die ohne die Eltern unterwegs sind."Damit das Ansprechen von Kindern nicht zu Missverständnissen führt, sind im Vorfeld in den Schulen Flyer verteilt worden, in denen über die Befragung durch die mobile Spielaktion informiert wird.Die so erstellten Stadtpläne sind auf der Internetseite des Triki-Büros abrufbar und können Kindern neue Spielorte in ihrer Straße aufzeigen.An diesem Tag begegnen die Frauen zwei Zwölfjährigen auf Fahrrädern. Klara-Sofie Schirra breitet einen Stadtteilplan vor ihnen aus. Dort markieren die Kinder mit kleinen Symbolstickern Stellen, an denen sie sich mit anderen treffen, Radfahren oder Abenteuer erleben können. Die Gelegenheit, Fragen zu stellen und Verbesserungsvorschläge zu machen, nutzen sie nicht - der Musikunterricht wartet. "Das ist ein Problem", sagt Corinna Siefert. Viele Kinder hätten gar keine Zeit mehr, richtig draußen zu spielen. Musikunterricht, Sporttraining und Förderunterricht füllen Nachmittag und Abend aus.Trotzdem erhalten die beiden gelb gekleideten Frauen immer wieder Informationen, die sie in den Kinder-Stadtplan einfließen lassen. Bei einer Erhebung in Trier-Nord trug ein Sechsjähriger auf die Frage, ob es irgendwo geheime Verstecke gebe, mit großen Augen die Antwort vor: "Da hinten ist ein Weg, der ist so mittel-geheim." Corinna Siefert lacht, als sie von dem Erlebnis erzählt. "Es gibt ganz viele solcher Antworten, bei denen einem das Herz aufgeht." Klara-Sofie Schirra erinnert sich an die fantasievolle Aussage eines Mädchens: "Ich kenne einen Weg, auf dem Gespenster und Zombies zu sehen sind."Die "Aktion Kinderstadtplan" gibt es bereits seit 1995. Sie wird ständig fortgeführt, um den Plan aktuell zu halten.Sämtliche Pläne können auf www.triki.de/stadtplaene angeschaut und bei Bedarf ausgedruckt werden.