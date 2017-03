Sport am Mattheiser Weiher: Trierer sammelt Geld für eine Trainingsstation

Extra

Wer seine Laufrunde um die Mattheiser Weiher um ein paar Klimmzüge ergänzen will, bekommt dazu vielleicht bald schon eine Gelegenheit direkt vor Ort. Denn im Grünen soll ein Gerätepark entstehen, der zu Krafttraining und gymnastischen Übungen einladen soll - zumindest, wenn es nach Florian Biewer geht. Der 28-jährige Trierer hat die verschiedenen Trainingsstationen ursprünglich im Rahmen seiner Meisterprüfung geplant und will seiner Vision nun Taten folgen lassen. Bereits seit anderthalb Jahren arbeitet Biewer an seinem Herzensprojekt, das, wie er sagt, "inzwischen zu einem Ganztagsjob ausgeufert ist".Den Ortsbeirat des Stadtteils Heiligkreuz hat er bereits von seiner Idee überzeugt, mit dem städtischen Grünflächenamt hat er einen Standort direkt in Spielplatznähe auf der Fläche zwischen den beiden Weihern vereinbart und weiter an seiner Idee gefeilt. Nach einer langen Planungsphase sieht Biewer sämtliche rechtliche und organisatorischen Hindernisse überwunden.Alleine die Finanzierung ist nach wie vor ungeklärt. Crowdfunding, also die Finanzierung über Spendengelder, soll Abhilfe schaffen. 27.000 Euro würden benötigt, um den Park in Naturnähe zu realisieren. Für das Geld müssten lediglich die Geräte angeschafft werden - die Konzer Firma L. Elenz hat sich bereit erklärt, sämtliche anfallenden Bauarbeiten kostenlos auszuführen."Sollten 10.000 Euro mehr zusammenkommen, könnten sogar auch rollstuhlgerechte Geräte angeschafft werden", kündigt Biewer an, der sich im Dialog mit unterschiedlichen Interessengruppen befindet. "Wir möchten einen Platz für jedermann - vom Anfänger bis zum Profi und von Jung bis Alt - schaffen."Damit jeder Nutzer Übungen nach seinem Geschmack finden kann, sollen neben den Geräten Erklärschilder angebracht werden. Der gute alte Trimm-dich-Pfad könnte also eine Renaissance in modernisierter Version erleben.Bisher sind die Kosten jedoch erst zu zehn Prozent gedeckt. Wer den Gerätepark Trier bei der Realisierung unterstützen möchte, hat dazu noch bis 27. März auf der Internet-Plattform fairplaid Gelegenheit. Bis dahin versucht Biewer, Sponsoren und die Bürger für seinen Traum zu gewinnen. "Das Ganze soll zu einem Treffpunkt werden", sagt Biewer. Seine Augen strahlen.Infos zum Crowfunding-Projekt gibt es unter https://www.fairplaid.org/#!geraetepark-trier Weitere Infos unter: https://www.facebook.com/Geraeteparktrier/