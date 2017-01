Sportreporter Florian König: Erst ins Trierer Gästebuch, dann zur Ordensverleihung

Von dem erhält König am Abend im Rahmen der ATK-Gala den Kaiser-Augustus-Orden – gewissermaßen vorzeitig: Eigentlich hatte die ATK den Sportreporter erst für 2018 als Preisträger im Auge. Die bislang als Preisträgerin vorgesehene Verona Pooth (48) musste wegen einer akuten Erkrankung aber quasi in letzter Minute absagen.„Ich habe ja sowieso immer schon ein bisschen Bauchweh vor der Gala“, gab ATK-Präsident Andreas Peters zu. „Aber als die Absage kam, wurden daraus ganz schnell Krämpfe!“ Die seien aber dann schnell wieder besser geworden, als Florian König sich ganz unkompliziert bereit erklärt habe, seinen Preis ersatzweise ein Jahr früher in Empfang zu nehmen.Als Anerkennung fürs erfolgreiche Umplanen und die Arbeit des Vereins im Allgemeinen durften sich dann auch Peters und seine Mitstreiter noch in das Gästebuch eintragen. Mit dem Kaiser-Augustus-Orden werden seit 1994 bekannte Persönlichkeiten für ihr soziales Engagement ausgezeichnet. Beim Sportreporter Peters ist das unter anderem sein Einsatz für ein Haus der McDonald’s-Kinderhilfe in seiner Heimatstadt Tübingen.Schwer kranke Kinder können dort vor und nach ihrer Klinikbehandlung mit ihrer ganzen Familie zusammen sein. Bis zu 29 Familien kann das Haus derzeit gleichzeitig aufnehmen, über 550 Familien kommen übers Jahr. „Ein tolles Projekt, dass den Familien, die schon genug Stress haben, etwas davon abnimmt“, sagt König. Die 5555,55 Euro Preisgeld, mit denen der Augustus-Orden dotiert ist, fließen komplett in die Tübinger Initiative. fggMehr zum Thema: ATK-Preisträgerin Verona Pooth krank – Sportmoderator Florian König erhält Kaiser-Augustus-Orden 2017