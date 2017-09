Stadt Trier startet neuen Anlauf für «Bettensteuer»

Das Wahrzeichen der Stadt Trier, die Porta Nigra. Foto: Fredrik von Erichsen/Archiv Foto: dpa

(Trier) In einem zweiten Anlauf will die Stadt Trier eine Beherbergungssteuer für Übernachtungen («Bettensteuer») einführen. Sie solle zum 1. Januar 2018 in Kraft treten und 3,5 Prozent auf den Übernachtungspreis betragen, teilte die Stadt Trier am Donnerstag mit.