Stadt Trier und Landkreis unter der Lupe

Extra: HÖHERE WAHLBETEILIGUNG ALS 2013

Trier/Trier-Saarburg Dem Gesamtergebnis der Bundestagwahl im Wahlkreis Trier sieht man die vielen Ausreißerwerte in den einzelnen Stadtteilen und in den Ortschaften des Landkreises nicht an.Die extrem niedrigen oder hohen Werte einzelner Kandidaten oder Parteien in bestimmten Wahlbezirken hängen dabei häufig mit dem Kleinklima vor Ort zusammen: Ein starker, beliebter Ortsvorsteher etwa, die vermeintliche Fehlentscheidung eines von einer Partei dominierten Gemeinderats oder auch der Bau einer Flüchtlingsunterkunft können beispielsweise dazu führen, dass Wahlergebnisse in einzelnen Bezirken stark vom Gesamtergebnis eines Wahlkreises abweichen.In dergibt’s im Stadtteilgleich drei Extremwerte bei den Zweitstimmen: Die CDU erzielt mit 23,0 Prozent ihr niedrigstes Wahlergebnis, die AfD mit 13,4 Prozent ihr höchstes auf Stadtebene. Und die NPD fährt - zwar auf niedrigem Niveau - hier mit 0,7 Prozent ebenfalls ihr "bestes" Ergebnis ein. In Trier-West/Pallien wohnen viele finanzschwache Familien - genauso wie in. Dort ist die CDU mit 26,1 Prozent zwar auch unterdurchschnittlich schwach, die AfD kommt in Nord allerdings "nur" auf 8,1 Prozent, die NPD auf 0,2 Prozent.Völlig anders sieht die politische Landschaft inaus. In dem Stadtteil wohnen viele gut verdienende Familien. Hier fahren die Grünen mit 16,3 Prozent ihr bestes Ergebnis ein - wohl auch dank des starken grünen Ortsvorstehers und Stadtrats Dominik Heinrich. Gleichzeitig holt die AfD mit 5,7 Prozent in Mitte-Gartenfeld ihr schlechtestes Resultat auf Stadtebene.Ähnlich stark wie die Grünen in Mitte-Gartenfeld ist die Linke im studentisch geprägten Stadtteil: Mit 16,4 Prozent schaffte die Linke dort ihr bestes Ergebnis.Mit 751 Wahlberechtigten istder kleinste Stadtteil, wartet aber trotzdem mit zwei besonderen Werten auf: Die CDU holt hier mit 40,9 Prozent ihr bestes Ergebnis in der Stadt, die FDP mit 5,3 Prozent ihr schlechtestes.Die SPD ist mit 32,2 Prozent am stärksten im Stadtteil- obwohl dort die CDU den Ortsvorsteher stellt. Die AfD holt in dem bürgerlichen Stadtteil mit 12,5 Prozent ihr zweitbestes Ergebnis - möglicherweise haben die Proteste gegen den Bau neuer Sozialwohnungen im Stadtteil, in die auch Flüchtlinge einziehen sollen, hier eine Rolle gespielt.Beim, die mit der Erststimme gewählt werden, fällt in Trier auf, dass SPD-Spitzenkandidatin und Bundesfamilienministerinin 13 von 19 Stadtteilen bessere Ergebnisse erzielt hat als CDU-Konkurrent- der allerdings dank seiner Stärke im Landkreis insgesamt vor Barley liegt und das Direktmandat gewonnen hat. Die Linke-Spitzenkandidatin und Bundestagsabgeordnetehat übrigens in 11 von 19 Stadtteilen mehr Stimmen sammeln können als ihre Konkurrentin aus dem linken Spektrum,von den Grünen, ebenfalls MdB.Der Vollständigkeit halber noch ein Blick auf die Zweitstimmen der anderen Parteien: Dieliegen in der Stadt Trier bei 0,5 Prozent, diebei 0,6 Prozent, diebei 0,1 Prozent, diebei 0,3 Prozent, und die Satireparteiholt immerhin 1,4 Prozent.Im Landkreissticht beim Städtevergleichhervor: Satte 13 Prozent der Zweitstimmen holt die AfD dort - und damit deutlich mehr als in(10,6 Prozent),(9,5) und(7,4). Als AfD-Hochburg kann auchbezeichnet werden. Mit 14,4 Prozent liegt die rechtspopulistische Partei dort sogar deutlich über dem gesamtdeutschen Bundesdurchschnitt von 12,6 Prozent.Obwohl dieim Landkreis fast überall die Nase vorne hat, können sich die Christdemokraten nicht unbedingt als Wahlgewinner fühlen: Indes Landkreises hat die CDU schlechtere Ergebnisse eingefahren als bei der Bundestagswahl 2013. In(Kell am See) verliert die CDU 16,5 Prozent der Zweitstimmen. In der Verbandsgemeinde Schweich ist das Minus bei den Erststimmen am heftigsten: Inverliert die CDU im Vergleich zur Wahl 2013 25 Prozent der Stimmen, in20 Prozent und in18,9 Prozent.Doch die CDU fällt weich, im verlustreichen Thörnich bleiben immer noch 46,5 Prozent der Erststimmen beim CDU-Spitzenkandidaten Steier.Auch diemuss im Vergleich zur Wahl 2013 Verluste einstecken, kann aber auch in vielen Gemeinden Boden gutmachen, inetwa gewinnen die Sozialdemokraten 11,1 Prozent bei den Zweitstimmen dazu und landen damit im Gesamtergebnis bei starken 34,2 Prozent. Übrigens: Im namensgleichenkommt die SPD nur auf 16,1 Prozent der Zweitstimmen - ein Tiefstwert im gesamten Wahlkreis.Aus der Reihe fällt das Wahlergebnis der Gemeinde(VG Ruwer): Die CDU fährt hier nur 28,3 Prozent der Zweitstimmen ein, Linke und und AfD sind dafür fast gleichauf mit 11,7 und 12,2 Prozent der Zweitstimmen.Einen besonderen Ausreißer nach unten müssen die Grünen in, ebenfalls VG Ruwer, hinnehmen: Nicht einer der 82 Wähler (von 122 Wahlberechtigten) gibt den Grünen seine Erststimme, kein weiteres 0,0-Prozent-Ergebnis ist im Erststimmentableau der Landkreisgemeinden zu finden.Wahlleiter für den gesamten Wahlkreis Trier war Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe. Er dankte den zahlreichen Wahlhelfern in den Wahllokalen und bei der Auszählung für ihr Engagement. In der Stadt Trier warenzum Teil bis spät am Sonntagabend im Einsatz, darunter auch rund. In der Stadt gab esin den Stadtteilen, die bei dieser Wahl erstmals alle barrierefrei zu erreichen waren. Besonders die Auszählung desbereitete beim Auszählen mehr Mühe als bei vorherigen Wahlen.hatten im Vorfeld der Wahl Briefwahlunterlagen angefordert. Bei der Bundestagswahl 2013 hatte es etwaBriefwähler in Trier gegeben.hatten sich in der Stadt insgesamt an der Wahl beteiligt, was einerentspricht. Die Wahlbeteiligung in der Stadt liegt damit unter der Wahlbeteiligung im gesamten Wahlkreis (Stadt und Landkreis): Insgesamt lag die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Trier beiund damit umals bei der Bundestagswahl 2013.