Stadtrat Trier tagt im renovierten Rathaussaal (Update)

Erstmeldung 17:39 Uhr: Auch im zweiten Versuch gelang die Abstimmung über die Frage, ob Film und Fotoaufnahmen erlaubt sind, nicht über die neue Technik. Stattdessen musste noch einmal klassisch per Hand abgestimmt werden. Die Einrichtung des neuen Rathaussaal hat 270.000 Euro gekostet und war nötig, weil die alte Mikrofonanlage laufend Probleme machte. Gleich vier Mitarbeiter der Technik waren vor Ort - aber der Faktor Mensch spielt nicht mit. Bei mehreren Stadtratsmitgliedern funktionierte das Einloggen nicht.



Zum Beginn der Ratssitzung erläuterte die Personalratsvorsitzende des Rathauses, Sabine Borkham, einen Appell an die Stadtratsmitglieder. Sie mache sich Sorgen um die Mitarbeiter, insbesondere um die des Theaters, weil immer wieder interne Informationen an die Presse gelangten (volksfreund.de berichtete). Dazu gehörte auch der Arbeitsvertrag des Theaterintendanten Karl Sibelius. Es gehe nicht um Geheimniskrämerei, aber private Daten hätten nichts in der Öffentlichkeit verloren. Oberbürgermeister Wolfram Leibe sagte, er schließe sich dem Appell vollumfänglich an.



Update 18:15 Uhr: Eine Anfrage der AfD-Fraktion zu Zahlen der Kommunalen Geschwindigkeitskontrollen wurde nicht im Detail beantwortet, da die entsprechenden Zahlen bereits am 20. September im Dezernatsausschuss von Dezernent Egger genannt worden waren. Die Unfallzahlen sind im ersten Halbjahr 2016 bisher im Vergleich zu den Vorjahren nicht zurückgegangen, wie Egger berichtete. Er nannte folgende Unfallzahlen fürs Stadtgebiet (jeweils erstes Halbjahr):

2013: 1983 Unfälle

2014: 2162 Unfälle

2015: 2114 Unfälle

2016: 2126 Unfälle

Eine Differenzierung auf die Unfallgründe gebe es nicht, sagte Egger.