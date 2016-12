Stadtrat Trier wählt Kulturdezernenten Egger mit großer Mehrheit ab  Oberbürgermeister Leibe kündigt Neuerungen an

Abstimmung

Mehr zum Thema

So etwas wie eine Grippeepidemie hätte das historische Ereignis noch verhindern können. Doch nur drei Stadträte haben sich bei Oberbürgermeister Wolfram Leibe für die Sitzung entschuldigt. Und auch Thomas Egger ist gesund. Hätte er wegen Krankheit gefehlt, wäre seine Abwahl – zumindest vorerst – geplatzt. Denn laut Gemeindeordnung müssen Beigeordnete persönlich anwesend sein, wenn der Gemeinderat sie aus dem Amt hebeln will.Aber Egger wirkt am Montagabend sogar stabiler als bei den etlichen Pressegesprächen der vergangenen Monate. Eine nach der anderen Theater-Hiobsbotschaft verkünden zu müssen, hatte ihm zuletzt deutlich zugesetzt: Immer wieder musste er bei diesen Gesprächen seine Brille abnehmen, sich den Schweiß von der Stirn wischen, die Hände fahrig kneten.Jetzt scheint der Druck von ihm abgefallen: Im dunklen Anzug, das weiße Hemd leicht aufgeknöpft, keine Krawatte, wendet er sich mit fester Stimme an den Rat. Dass er seine Ansprache vom Blatt abliest, ist ungewöhnlich. Sein Geschick, frei zu formulieren, war immer seine Stärke. Der 46-Jährige macht deutlich, dass er für die Theater-Misere zwar „teilweise persönlich Verantwortung trage“, er aber weiter bereit gewesen wäre, als Dezernent „seine Pflicht zu tun und an den Lösungen der Probleme zum Wohle der Stadt mitzuarbeiten.“Rund zwölf Minuten dauert Eggers Rede, der Rat applaudiert, kräftig zwar, aber nicht allzu lange. Dann muss der Noch-Dezernent aus der Bank des Stadtvorstandes in die gut besetzten Zuschauerreihen wechseln, die Gemeindeordnung macht strenge Vorgaben für die Abwahl eines Beigeordneten. Oberbürgermeister Leibe steht die Anspannung denn auch ins Gesicht geschrieben, als er die entsprechenden Paragrafen verliest. In alphabetischer Reihenfolge müssen die Stadtratsmitglieder öffentlich ihre Stimme abgeben.Als Erster ist Bertrand Adams dran. „Ich stimme zu!“, sagt der ehemalige Landtagsabgeordnete der CDU. Im Sekundentakt ruft Leibe die Fraktionsmitglieder auf. Bei einigen klingt das „Ja“ laut und sicher, bei anderen deutlich leiser. Mit dem „Ja“ von Martha Scheurer (CDU) ist die erforderliche Zweidrittelmehrheit von 38 Stimmen erreicht. Auf der elektronischen Anzeigetafel im großen Rathaussaal, die bei Anträgen das Abstimmungsverhalten in Echtzeit anzeigt, springt der Schriftzug auf „Beschlossen“ um. Dezernent Thomas Egger ist Geschichte.Um 17.30 Uhr ist die Sitzung zu Ende. „Ich möchte betonen, dass nicht der Mensch Thomas Egger abgewählt wurde, sondern der Dezernent“, kommentiert Leibe den einzigartigen Vorfall der Trierer Stadtgeschichte. Egger hat den Saal da schon längst verlassen.Der Oberbürgermeister richtet derweil den Blick nach vorn: Noch am Montagabend trifft er sich mit den Fraktionen, um die Aufgabenverteilung im übrigen Stadtvorstand während der Vakanz des Beigeordnetenpostens zu besprechen. Am Mittwoch will Leibe erklären, wie es im Theater weitergeht, spätestens am Donnerstag die neuen Zuständigkeiten der übrigen Dezernenten verkünden.Von den 56 Mitgliedern des Trierer Stadtrats hatten sich drei – Heike Franzen (CDU), Susanne Kohrs und Wolfgang Schmitt (beide Die Linke) – im Vorfeld der Sitzung am Montagabend bei Oberbürgermeister Wolfram Leibe abgemeldet. Von den übrigen 53 Ratsmitgliedern stimmten 48 für die Abwahl von Dezernent Thomas Egger. Fünf Ratsmitglieder enthielten sich der Entscheidung, und zwar Theresia Gören von der Partei Die Linke, Lydia Hepke von der CDU, Richard Leuckefeld und Christiane Wendler von den Grünen sowie Nikolaj Stöckle-Jakob von der SPD.