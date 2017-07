Steff-Becker-Konzert in Trier: Rock, Funk und leise Töne für Kulturstiftung (Video)

Endlich ist es soweit: Nach vielen Monaten intensiver Vorbereitung und aufwändiger Studioaufnahmen kann der Trierer Sänger und Songschreiber Steff Becker, bekannt wegen seiner bluesigen, zuweilen rauen Stimme, sein neues Werk vorstellen. Viel Herzblut ist in die Produktion seiner aktuellen CD "Bleib heut Nacht" geflossen, etliche befreundete Mitmusiker haben buchstäblich Tage und Nächte damit verbracht, ihren kreativen Beitrag zu dieser gelungenen Musikproduktion zu leisten.Und was für Becker ebenso wichtig ist: Der gesamte CD-Erlös, auch der des Konzertabends, fließt in den KinderKulturFonds der Kulturstiftung Trier zur Förderung benachteiligter Kinder in der Region. Hiltrud Zock von der Stiftung zeigt sich in einem Bühnengespräch mit dem Musiker Marco Dühr hierüber sehr begeistert und dankt im Namen von vielen Kindern, die auf diese Weise kulturell gefördert werden könnten.Und dann kommt die Show im Brunnenhof. Nachdem Kornelius Flowers und seine Band mit Titeln von ihrer aktuellen CD "Vintage Hedonist" die Stimmung angeheizt haben, präsentiert die Steff Becker Band vor mehreren hundert Zuhörern das Ergebnis des überaus gelungenen musikalischen Gemeinschaftsprojekts. Die Songtexte umfassen das ganze pralle Leben: Die Angst eines Künstlers davor, mit seinen kargen Gagen nicht überleben zu können ("70/30"), der Appell, nicht aufzugeben ("Von vorne") und die Vergangenheit ruhen zu lassen ("Zwei Zimmer, Küche, Bad") oder Trauer um einen verlorenen Freund ("Warum?"). Natürlich darf auch Beckers hitverdächtiges Liebeslied "Spiegeltrinker" nicht fehlen.Die Band brilliert. Einzelne Musiker der gut gelaunten, engagierten 19-köpfigen Band besonders hervorzuheben wäre unfair. Hier gibt jeder alles, wozu er auf seinem Instrument fähig ist - angefangen vom Flügelhornspieler und Schlagzeuger, den Gitarristen, der Flötistin, dem Akkordeonspieler oder der Bläsersection bis hin zum exzellenten Frauenbegleitchor. Alle sind locker, gut aufgelegt und tragen mit ihrer offensichtlichen Spiel- und Improvisationsfreude auf ihre Weise und mit ihrem musikalischen Können zu einem äußerst kurzweiligen Abend vor malerischer Kulisse bei. Auch Becker selbst lobt seine Band in den höchsten Tönen: "Ich höre heute Abend so viele schöne Klänge, die nicht aus dem Computer kommen. Da geht mir das Herz auf."Becker trägt seine bluesigen und rockigen Songs druckvoll, energiegeladen und stimmgewaltig vor. Er singt mit seiner Kopfstimme, er flüstert, er schreit. Das Publikum spürt: Er ist authentisch. Heinz Wagner (67) aus Trier ist begeistert von dem "wunderschönen Konzert" und findet, dass Becker "in Hochform ist". Marianne Dratschmidt (59) aus Trier ist von dem "Superkonzert und der musikalischen Vielfalt" hingerissen und nennt Becker den "Grönemeyer von Trier". Und schließlich, am Ende des Konzerts, zitiert Steff Becker eine Textstelle aus einem seine Songs und verspricht dem Publikum: "Wir kommen auch gerne wieder, wenn ihr das wollt." Der lang anhaltende Beifall des Publikums ist eine klare Antwort.Die gesamte Auflage des neuen Albums überlässt Steff Becker dem KinderKulturFonds der Kulturstiftung Trier. Die Stiftung fördert mit dem Erlös Bildungsprojekte für Kinder in Trier. Noch bis 31. Juli können Unterstützer über das Crowdfunding-Portal „Viele schaffen mehr“ der Volksbank Trier eine 10 Euro Spende leisten. Steff Becker dankt mit einer signierten CD, und die Volksbank belohnt jede Spende mit weiteren 10 Euro. Weitere Infos: https://volksbank-trier.viele-schaffen-mehr.de , Stichwort: Musik hören und Kindern helfen.