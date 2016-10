Steine auf Auto geworfen: Polizei fahndet nach den Jugendlichen

Die Polizei vermeldet einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, der sich am Mittwoch, 26. Oktober, gegen 7.45 Uhr ereignet haben soll. Tatort war eine Fußgängerbrücke in Trier-Feyen, die über die L 268 ("die Pellinger") führt. Ein dunkler VW Golf befuhr die Straße in Richtung Trier. In der Ortslage Feyen habe die Fahrerin auf eine Gruppe von drei bis vier Personen bemerkt, die sich über das Brückengeländer gebeugt hätten, berichtet die Polizei am Freitag. Aufgrund der geschätzten Körpergröße von 1,50 bis 1,60 Meter könne man von einer Gruppe Kinder oder Jugendlicher ausgehen.

Beim Unterfahren der Fußgängerbrücke habe die Autofahrerin eine Wurfbewegung von einer Person auf der Brücke wahrgenommen und dann Einschläge auf dem Fahrzeugdach gehört.



Die Frau und ihr im Fahrzeug sitzendes 11-jähriges Kind erlitten durch diesen Eingriff in den Straßenverkehr nach Angaben der Polizei keine Verletzungen, es entstand zum Glück nur Sachschaden am PKW.



Auf dem Autodach wurden anschließend an zwei Stellen Schäden festgestellt, sagte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage von volksfreund.de, der Schaden am Auto liege bei rund 1000 Euro. Es habe sich - glücklicherweise - nur um kleinere Steine und nicht um einen größeren Brocken gehandelt.



Der Steinewerfer sei durch eine helle grüne Jacke aufgefallen, so die Polizei.



Zeugen, die Angaben zu den Personen auf der Fußgängerbrücke machen können, werden gebeten sich mit dem Gemeinsamen Sachgebiet Jugend unter der Telefonnummer 0651 / 20157525 in Verbindung zu setzen.