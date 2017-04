Sting, Melodica-Festival, Dance Show Contest - Da war einiges los in der Region am Wochenende

(Trier/Luxemburg) In Luxemburg hat Sting mit seiner Zwei-Stunden-Show die Zuschauer überzeugt. In Trier war Full House beim Melodica-Festival, während sich im Messepark zahlreiche Tänzer beim Dance Show Contest in die Herzen der Zuschauer tanzten. Wir haben die Fotostrecken für Euch zusammengefasst. Klickt rein.