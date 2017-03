Streifenwagen gerammt: Per Haftbefehl gesuchter Autofahrer auf der B51 bei Trier nach Verfolgungsfahrt festgenommen

Das teilte die Bundespolizeiinspektion Trier auf Nachfrage mit. Bei der Verfolgungsfahrt entstand Sachschaden an beiden Autos, verletzt wurde aber niemand.



Die Bundespolizei hatte auf der Bitburger in Höhe der Hochschule eine Kontrollstelle eingerichtet. Als der Fahrer aus dem hessischen Friedberg diese gegen 23.25 Uhr erblickte, nahm er Reißaus: Der Mann wendete sein Auto und raste mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Bitburg den Berg hoch.



Polizisten nahmen die Verfolgung auf und versuchten den Fahrer zum Anhalten zu bewegen, wie die Bundespolizei weiter ausführt. Dieser habe aber absichtlich den Streifenwagen gerammt und versucht, von der Fahrbahn zu drängen. Dabei verlor der Fahrer des Fluchtfahrzeuges die Kontrolle über sein Fahrzeug, das auf dem Parkplatz unterhalb der Abfahrt nach Aach, an einer Linkskurve, in einem Waldstück zum Stehen kam. Der Fahrer ließ sich ohne Gegenwehr festnehmen. Sein Beifahrer versuchte zu Fuß zu flüchten, wurde aber kurz darauf im Wald gestellt.



Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer per Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Potsdam gesucht wurde. Wegen diverser Eigentumsdelikte habe er noch eine Restfreiheitsstrafe von rund 494 Tagen zu verbüßen. Zudem fanden Polizisten der Polizeiinspektion Trier im Fahrzeug gestohlene Dokumente anderer Personen. Das nicht mehr zugelassene Fahrzeug war mit gestohlenen Kfz-Kennzeichen unterwegs.



Nicht genug: Der Fahrer hatte keinen Führerschein und stand wie sein Beifahrer unter Drogeneinfluss, weshalb beiden eine Blutprobe entnommen wurde. Fahrzeug und entwendete Papiere wurden sichergestellt, der Fahrer zur Verbüßung seiner Restfreiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt Trier gebracht. Weitere Ermittlungen erfolgen durch die Polizeinspektion Trier. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-3200 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.